Le groupe suédois de heavy metal a choisi le Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire à Bruxelles pour présenter The War To End All Wars, son dixième album studio paru le 4 mars dernier. Joakim Broden, son leader et charismatique chanteur, en a dressé les contours pour La DH au cours d’un long entretien dont nous vous livrons quelques extraits.

Tout comme votre album précédent, les 11 titres de ce dixième album évoquent la Première Guerre Mondiale…

Joakim Broden : “Effectivement et nous aurions pu en écrire beaucoup d’autres tant les histoires qui s’y sont déroulées sont nombreuses et variées..."