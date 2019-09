Cela faisait des mois qu’ils y travaillaient, dans le plus grand secret. Mais l’affaire a fini par fuiter. Ou plutôt, la fuite a été bien orchestrée puisqu’à peine un album posthume du Taulier était-il annoncé que le visuel de la pochette apparaissait sur la Toile et que RTL et Le Parisien en dévoilaient plus sur Johnny. Soit douze chansons ré-enregistrées avec la voix d’origine d’Hallyday et de nouveaux arrangements symphoniques ou acoustiques. Puisque c’est la maison de disques Universal qui est à la manœuvre, et puisque le contrat qui la liait au chanteur s’est achevé en 2005, les douze titres seront donc antérieurs à cette date, les derniers figurant sur Ma vérité.

(...)