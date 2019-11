Que les fans d’Oasis se le tiennent pour dit : ils ne sont pas près de voir leur groupe favori se reformer.

Dans un entretien au Daily Star, Noel Gallagher a déclaré qu’il aurait préféré avoir Boris Johnson que Liam comme frère. Et d’ajouter que le Premier ministre britannique a un meilleur usage de l’anglais et est plus divertissant que ce dernier. C’est ce qui s’appelle mettre de l’huile sur le feu.