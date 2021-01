Le chanteur vient de s’offrir une liberté artistique totale en lançant sa propre plateforme numérique, Obispo : All Access.

Le voici désormais seul aux commandes de sa musique et de sa carrière. La surprise annoncée par Pascal Obispo sur les réseaux sociaux à grand renfort de teasers est connue. Elle s’appelle Obispo : All Access.

Il s’agit d’une appli disponible via l’Apple Store et Google Play qui donne accès à toute l’œuvre du chanteur et bien plus. L’intégralité de sa musique d’hier, d’aujourd’hui et de demain se trouve désormais sur All Access explique-t-il dans une vidéo. "Grâce à cette application, je vais enfin pouvoir explorer à travers des dizaines de projets différents tous les styles de musique qui me font vibrer", explique-t-il. Pop, rock, chanson française, électro, reggae, jazz, musique classique ou pour méditer, l’interprète de "Tombé pour elle" n’entend plus se faire dicter son chemin par quiconque.

