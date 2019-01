Mardi soir, 23 h 36… Dans la salle du Cirque royal, les lumières se rallument seulement, après près de trois heures de concert. Pacsal Obispo s’est montré généreux pour cette toute première date de sa nouvelle tournée qui n’avait rien d’un tour de chauffe."C’est de me voir à la basse qui a influencé votre jugement. Car en effet, cette année, j’ai décidé de jouer de la basse sur scène. Je me suis refait un kif.""On s’est amusé, ça sert à ça les concerts. Les gens viennent pour se divertir, c’est ça mon taf. S’ils ne sont pas contents, je ne le suis pas non plus. Je ne veux pas qu’ils viennent pour m’admirer, je n’en ai rien à cirer de ça. Je veux qu’en partant, les gens soient heureux d’avoir passé un bon moment."(...)