L’animateur de Radio Contact lance une action pour aider les enfants défavorisés.

L’année dernière, au moment des fêtes, David Antoine avait poussé la chansonnette pour la bonne cause. Son album, vendu à 10 000 exemplaires, avait permis de régaler 754 enfants défavorisés. Cette fois-ci, toujours pour l’association Pêcheur de lune, l’animateur du 16/20 de Radio Contact s’est donné pour objectif de vendre 10 000 étoiles avant le 25 décembre prochain pour venir en aide aux plus démunis.

Ces étoiles, vendues 5 €, sont disponibles dans 602 points de vente à travers toute la Belgique. "On voulait que un objet qui soit accessible à tout le monde", explique David Antoine.

Avec cette action, l’animateur aimerait que l’on prenne conscience de cette problématique qui touche plus d’enfants qu’on ne le pense. "Un jour, j’ai croisé un enfant de 5 ans qui m’a dit qu’il n’écrivait plus de lettre au Père Noël parce que celui-ci ne répondait jamais. Que l’enfant soit gentil ou turbulent, le Père Noël devrait répondre", explique-t-il. "Avec les années, on se rend compte que les gens sont de plus en plus généreux et que, souvent, ce ne sont pas ceux qui ont le plus de moyens qui donnent."

À moins de trois semaines de la fin de l’action 10 000 étoiles, le compteur est déjà presque plein. Pour le moment, il nous en rest e un peu moins de 3 000 à vendre avant Noël", explique David Antoine qui invite les gens à se rendre sur le site www.pecheurdelune.be ou sur les réseaux sociaux pour en savoir davantage sur l’action de solidarité, et sur le site www.10000etoiles.be pour découvrir la carte des différents points de vente.

Des étoiles dans les yeux… et sur le costume !

Pour l’action, David Antoine s’est de nouveau muni d’un costume pour le moins original. Après le succès de la tenue rouge aux sapins verts de l’année dernière - suite à l’action, son prix avait d’ailleurs plus que doublé sur Amazon -, l’animateur a opté pour un costume noir rempli d’étoiles. Tout à fait dans le thème !