Je me sens libérée car je peux enfin parler de ma victoire à tout le monde ! " Ce mercredi, lendemain de la finale, Océana, victoire de The Voice Kids en poche, se prêtait, du haut de ses 11 ans, au jeu des interviews. " J’adore être devant la caméra et faire des interviews. Ça me donne confiance en moi ", explique la jeune chanteuse originaire de Quaregnon, qui n’a réalisé ce qui lui arrivait qu’une fois devant sa télévision, mardi soir (la finale ayant été enregistrée). " Lorsqu’on m’a dit que j’avais gagné, sur le plateau de The Voice Kids, je n’ai pas vraiment réagi. Mais, une fois devant ma télévision, j’ai pleuré. J’étais entourée d’environ 40 personnes. Seuls mes parents savaient que j’allais gagner. Les autres ont eu la surprise. Ils étaient contents ! "

(...)