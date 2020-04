Confiné, vous cherchez à occuper votre temps.

Dépoussiérez donc cette vieille guitare rangée dans un coin et vivez votre rêve de rock star. Des as de la six cordes vont vous faire progresser à pas de géant. Eux aussi confinés, Thomas Dutronc et Brian May donnent des cours de guitare sur les réseaux sociaux. Le premier propose d’apprendre des grands classiques comme "Love Me Tender" d’Elvis Presley, le standard du jazz "Summertime" de George Gershwin, etc. Le Britannique, lui, se concentre sur le répertoire de Queen. Attention, il faut parfois s’accrocher mais le jeu en vaut la chandelle.