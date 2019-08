L’animateur quitte la RTBF pour revenir chez son ancien employeur.

Cette rentrée ne cesse décidément pas de nous surprendre. Alors que les transferts entre Bel RTL et VivaCité vont bon train, on apprend qu’Olivier Duroy sera de retour à la rentrée sur... NRJ, radio qu’il avait quitté pour rejoindre VivaCité il y a un an.

L’animateur, qui a animé le fameux Réveil Duroy pendant 7 ans sur la radio de N Group, sera désormais aux commandes des Fous Duroy, tous les soirs de 20 h à minuit. Il présentera l’émission festive en duo avec Audrey, compagne de Cyril Detaeye qui officiait jusqu’ici sur VivaCité.