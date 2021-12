Le Belge Olivier Laurent, célèbre interprétateur de Jacques Brel partout dans le monde, est “au bord du burn-out” suite aux multiples reports de son show qu'il voit "comme un devoir de mémoire". Celui qui a refusé The Voice France affirme s'être fait "vacciné pour sauver tout le métier de l’événementiel au sens large"

"Je vais me faire des ennemis mais ce n’est pas grave: je suis à 100 % pour le vaccin”, balance Olivier Laurent, qui fait partie des artistes belges qui ont dû le plus reporter leurs dates de concert. Il devait jouer ces 11 et 12 décembre à Mons et Liège. Reporté, une fois de plus. Ce sera les 23 mai et 24 mai, la date du 22 mai à Bruxelles est inchangée. “Quand je me suis fait vacciné je n’étais pas genre ‘c’est génial, vas y pique moi ‘ Mais si ça peut sauver la situation, comme cela l’a déjà fait, alors oui. Des antivax, j’en connais plein, malheureusement. Dont un de mes musiciens qui ne peut donc pas continuer la tournée avec moi car c’est impossible sans l’être.”

Le célèbre interprète belge de Jacques Brel estime qu’il faut tout faire pour revivre un peu. “S’il faut mettre un masque pour aller au spectacle, et ben tant pis. Et si tu ne veux pas, tu ne viens pas. J’ai des messages tous les jours à ce sujet. ‘Je ne peux pas venir te voir car je ne suis pas vacciné’. Ok. Mais si tu ne le fais pas, on va tout refermer. Je suis pour le vaccin. Et si cela doit être obligation, ça le sera. Je le fais pour sauver tout le métier de l’événementiel. J’avais mis de l’argent de côté et puis, voilà... Avec mes enfants aux études, etc., tout a fondu. À un moment donné, tu as les boules… Mais ce n’est pas grave, je garde le sourire !”

Votre show étant international, vous vivez en plus des situations pandémiques différentes dans chaque pays…

