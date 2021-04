"QALF infinity est la suite et fin de QALF (Qui Aime Like Follow) sorti en 2020" , annonce Damso au sujet de la sortie de son nouvel opus dévoilé ce mercredi soir en live sur son compte Instagram et disponible depuis sur toutes les plateformes musicales. "Pensé comme un double album, on y retrouve la fin de l’alphabet grec entamé en 2017 dans l’album Ipséité."

À savoir 10 titres (dont "Passion" qui va droit au but concernant son hymne sur les Diables rouges, voir ci-dessous), et "une chanson pour finir sur une note ensoleillée" dixit son manager, présent lors de l’écoute presse dans les studios d’Universal Belgique. Ritchie Santos précise même qu’il n’y aura pas de singles - mais deux morceaux plus pop dans le son mis en avant ("Morose" et "Deux diamants") - ni de clip ni d’album physique pour ce disque. "Que du streaming" , pour celui qui n’arrête pas d’exploser les compteurs à ce sujet avec les 53 millions de streams rien qu’en 2020 (plus 218 millions depuis ses débuts). Ce 5e album pas comme les autres contourne volontairement les règles de sorties habituelles du vendredi. "Le 28 avril, c’était une date symbolique, l’anniversaire d’Ipséité" , a déclaré le rappeur, au micro de Lea Salamé sur France Inter. "J’ai mis la symbolique avant les chiffres, il fallait que ça sorte le 28. "Signe-t-il ainsi la fin de sa carrière comme le "Dems" l’avait déjà suggéré dans son documentaire Tout est vie ? " Après cet album, je serai un artiste accompli, en tout cas c’est comme ça que je le vois", conclut Damso sur les ondes françaises et précisant que seuls les initiés savent. "J’aurai réussi à juste être dans ma passion sans rien regarder d’autre."