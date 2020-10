"On se contacte beaucoup via les réseaux sociaux et dès qu’on a l’occasion de se voir, on le fait" , nous confie le rappeur molenbeekois Benny B, qui vient de sortir un titre engagé sur les violences conjugales intitulé "Je suis un monstre". "Mais il est vrai qu’avec la crise qu’on vient de vivre, on ne s’est pas beaucoup vus en 2020. Aujourd’hui est donc une belle occasion !"

Entre Benny B (Abdel Hamid Gharbaoui) et Daddy K, (Alain Deproost) rien n’a changé. Ou presque. Ils se sont séparés il y a 30 ans mais ils se croisent, se likent et se followent toujours à 52 ans. " On se soutient de près ou de loin", assurele DJ bruxellois qui sort son premier disque comme producteur,Daddy K l’album. "Car ça reste la famille, incontestablement."