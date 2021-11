"On se connaît bien oui, confie d’emblée le chanteur gitano lorsqu’on lui présente Candy, fan inconditionnelle (elle le suit dans ses concerts, showcases, émissions radio et télé en France et Belgique, etc.) du gagnant de The Voice 3, dans les travées du Forest National ce dimanche. Je la vois souvent au concert donc c’est toujours un plaisir. Comme tous ces fidèles à chaque concert. Quand ils ne sont pas là, je trouve ça parfois bizarre. J’ai l’impression de me sentir moins fort."