Tarmac diffuse à 18 h un documentaire inédit sur le rappeur belgo-congolais. Produit par l’animateur Vinz, Kin. Tout est vie révèle un Damso comme on ne l’a jamais vu.

De retour sur ses terres d’origine, à Kinshasa, Damso s’y dévoile aussi sensible qu’humain. Kin. Tout est vie invite à découvrir l’autre visage du phénomène du rap belge qui se reconnecte à ses racines. Et à cette ville aux 16 millions d’habitants rythmée par un quotidien fait de survie et de débrouillardise.

, analyse Vinz Kanté, animateur sur Tarmac (RTBF) et producteur de ce documentaire de 27 minutes où l’on voit le rappeur célébrer dans la capitale congolaise la sortie de son dernier album, QALF , en septembre 2020.