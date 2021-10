La capitale du Piémont a ainsi été préférée à Milan, Bologne, Rimini et Pesaro, rapportent vendredi des médias italiens. La RAI avait indiqué cet été que pas moins de dix-sept villes s'étaient montrées intéressées pour accueillir le concours. Fin juillet, il était devenu évident que le choix se ferait entre Bologne, Pesaro, Milan, Rimini et Turin. La date et le lieu précis du concours ne sont toutefois pas encore connus.

Grâce à la victoire du groupe Måneskin à Rotterdam l'an dernier, l'Italie organise pour la troisième fois le concours. Les éditions transalpines précédentes s'étaient déroulées à Naples (1965) et à Rome (1991).