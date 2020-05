Bien entouré, le groupe Skip The Use a donné un concert à Lille mais sans public et démontre la faculté d’adaption du secteur.

Qui a dit qu’il faudra se passer de musique live pendant des mois ? Bien sûr, il y a les prestations en ligne de nombreux artistes. Mais d’autres initiatives commencent aussi à prendre forme. Mardi, par exemple, un concert était organisé sur les toits à Lille. Autour du groupe Skip The Use et de son chanteur Mat Bastard, ex-Joshua et natif de Bruxelles, rappelons-le, il y avait des artistes du nord de la France, dont le collectif Art. M de Roubaix et des musiciens de l’Orchestre national de Lille.

(...)