La première édition, j’avais commencé à l’écrire en 2008 et est sortie en 2009, peu de temps après le départ de Grégory…, nous confie Laurence Lemarchal. D’abord, face à ma réaction à la mort de Grégory et puis l’urgence pour les familles concernées par le sujet de la mucoviscidose. Après, il s’est passé tellement de choses depuis 2009. Mais le déclic est venu de la diffusion du biopic, ‘Pourquoi je vis’, l’année dernière, sur TF1. On a reçu beaucoup de témoignages, on voit que Grégory a passé les générations, ce qui nous a émus fortement, mon mari, ma fille et moi.”

Le livre “Sous ton regard, le combat de Grégory continue” n’étant malheureusement plus disponible pour ceux qui désiraient le lire, Laurence Lemarchal -avec le soutien de son mari Pierre- l’a réédité. “C’était le moment d’écrire une suite, nous confesse-t-elle, à la veille des 20 ans de la Star Academy. Il a d’abord fallu que je relise l’original, qui retraçait la vie depuis ses débuts, en me replongeant dedans. Je n’ai changé aucune ligne, c’est l’histoire de Grégory, c’est son parcours dont celui de la Star Academy qui était très important pour lui. Mais je l’ai complété de cinq chapitres sur ce qu’on a vécu depuis, car nous aussi on a changé, avec l’évolution de l’association.”

Celui qui s’amusait à dire qu’il chantait avec ses pieds (sa prof de chant lui demandant d’aller chercher le souffle jusque dans ses orteils) a d’ailleurs gardé de nombreux artistes fidèles comme ses parrains Nikos Aliagas et Patrick Fiori. Mais aussi Julie Zenatti, Lara Fabian, Marc Lavoine ou encore le footballeur Michael Landreau. “Et il aurait bien aimé le défi de Danse avec les stars car il adorait danser !, glisse sa maman. Plus jeune, il avait fait les danses de salon. Il était un petit peu raide mais il avait quand même été champion de France de rock sauté. Qu’il a dû arrêter car c’était trop acrobatique pour ses 57 kilos pour 1,78 mètre. Il n’était pas très costaud d’où le fait qu’il se soit mis à la chanson.”

Votre deuil, vous avez réussi à le faire en paroles et en actes finalement… Il y avait ce besoin viscéral de faire bouger les choses ?