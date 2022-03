Alors que les Red Hot Chili Peppers s'apprête à sortir "Unlimited Love" son 12ème album le 1er avril prochain, qui marque le grand retour du guitariste John Frusciante au sein du groupe, un développeur a créé un jeu vidéo basé sur le clip culte "Californication".

Si vous avez la trentaine ou plus, vous avez surement vu ce clip vidéo qui a été diffusé en masse dans les années 2000.

Un homme court sur Hollywood Boulevard. Un autre fait du snowboard, tandis qu’un troisième nage, frappe puis surfe un requin, avant qu’un dernier soit confronté à un ours et des hommes armés de tronçonneuses en pleine forêt. La suite, on la connait: le clip de "Californication", sorti en 2000, est aussi culte que son groupe, avec les pérégrinations façon GTA des quatre membres des Red Hot Chili Peppers.

Le jeu gratuit, disponible juste ici sur Mac et PC, permet de tester tous les niveaux présentés dans le clip.



C'est à vous de jouer !