Initié par Lady Gaga, le spectacle rassemblant des noms prestigieux aura lieu dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril.

Les années 80 ont eu le Band Aid, ce formidable élan de solidarité des artistes anglo-saxons pour venir en aide à l’Éthiopie victime de la famine. Sous la baguette de Bob Geldof et de Midge Ure, avec le single “Do They Know It’s Christmas ?” et les concerts du Live Aid organisés à Londres et à Philadelphie, l’initiative avait permis de collecter plus de 70 millions de dollars. Tous ceux qui ont vécu cela à l’époque se souviennent des incroyables prestations de U2 et de Queen dans le stade de Wembley plein à craquer. Ou encore de l’exploit de Phil Collins qui, grâce au Concrode, a pu se produire à la fois dans la capitale britannique et sur le sol américain.

Trente-six ans plus tard, l’histoire semble se répéter avec la pandémie de covid-19, sous la bannière désormais de “One World Together At Home”. Il s’agit d’un concert destiné à rassembler des fonds au profit de l’Organisation mondiale de la santé afin de lutter contre la propagation du coronavirus et ses ravages, tout en apportant un soutien au personnel soignant en première ligne dans cette crise sanitaire. Présenté par les légendaires Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, la manifestation aura lieu le 18 avril et rassemblera un casting incroyable dans lequel se retrouvent des noms déjà présents dans le Band Aid. C’est le cas pour Paul McCartney.

L’événement est qualifié d’historique et il y a de quoi car le “plateau” est exceptionnel. Outre Sir Macca, sont annoncés Elton John, Chris Martin de Coldplay, Eddie Vedder de Pearl Jam, Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Alanis Morissette, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Finneas, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lizzo, Maluma, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et le pianiste chinois Lang lang. Sans oublier David Beckham, le couple Idris et Sabrina Elba, et Lady Gaga à l’origine de tout cela. Bref, que du beau monde et du lourd.

© REPORTERS



Mesures de confinement obligent, chacun prestera de chez lui, ce qui ne devrait pas empêcher un beau spectacle dont la durée annoncée est de 5 heures ! De nombreux acteurs des médias et de l’Internet sont mobilisés pour diffuser ce concert : Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, la plateforme de streaming Tidal, Twitch, Twitter, Yahoo, YouTube, ainsi que les grands réseaux américains que sont ABC, NBC et CBS.

France 2 a également décidé de diffuser l’événement mais il faudra jongler un peu le samedi 18 avril. De 21 h 00 à 2 h 00 du matin, il faudra être sur france.tv. Puis, de 2 h 00 à 4 h 00 du matin, c’est sur France 2 que la suite sera proposée, toujours en direct. Une rediffusion est programmée le dimanche 19 de 22 h 45 à 00 h 45. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent un horaire à la carte, il restera la rediffusion sur le replay de France.tv. Attention, le spectacle ne sera accessible que pendant 72 heures.