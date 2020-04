Des stars planétaires, une Belgique bien représentée et des hommages vibrants : "One World: Together At Home" restera mémorable ! © PRINTSCREEN Musique Charles Van Dievort

Une centaine d'artiste se sont produits cette nuit pour remercier le personnel soignant en première ligne dans la crise sanitaire actuelle. Inimaginable il y a deux mois à peine, le gigantesque gala initié par Lady Gaga avec l’association citoyenne Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé s’est déroulé cette nuit. Une centaine d’artistes parmi les plus grands noms que compte la planète musique se sont produits de chez eux, confinement oblige, pour rendre un vibrant hommage au personnel soignant et à tous ceux qui sont en première ligne dans la crise sanitaire provoquée par le Covid-19.