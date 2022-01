On l’avait laissé en apesanteur et dans la pénombre sur "Runaway". On le retrouve aujourd’hui sous le soleil du Sud, au bord d’une piscine dans "Oliver". Quatre ans après l’acclamé Infinity, le petit génie belge de la pop est de retour. Pour ce nouvel album, Oscar and the Wolf délaisse l’univers sombre dans lequel il évolue depuis le début de sa carrière pour proposer quelque chose de plus apaisé, de presque solaire. Ce qui s’explique notamment par le fait que The Shimmer *** a été écrit en pleine chaleur estivale. "Je voulais que l’été imprègne l’album, souligne le trentenaire flamand originaire de Dilbeek. J’écris toujours de la musique en fonction de la météo. J’ai besoin des différentes saisons, que les choses changent, se transforment. Si je vivais à Los Angeles, l’hiver me manquerait beaucoup."

Ce changement de vie se répercute également dans sa musique. Max Colombie, de son vrai nom, vient en effet de s’acheter une petite maison près de Zaventem, à la campagne, après avoir vécu des années dans le centre de Bruxelles. "Mon environnement a changé, cela a beaucoup influencé l’album. Je passe plus de temps dans la nature, dans l’eau. Je me sens aussi plus joyeux. Les choses sont devenues plus douces. Je fais moins la fête." En lieu et place de l’électro en boîte de nuit, il penche dorénavant pour la bossa nova à la maison. L’un des seuls genres, avec le jazz, qu’il s’autorise à écouter chez lui. "Quand je suis seul, je n’écoute pas vraiment de musique. Je n’ai même pas de baffles. Sinon, j’ai l’impression de travailler. J’aurais aussi peur d’être trop influencé par les autres chansons."

Reprendre le contrôle

(...)