Un joli coup pour le septuor qui a présenté sa première chanson uniquement en anglais, qui s'ancre de plus en plus sur le marché international. Il s'agit également de la première formation coréenne et de k-pop à atteindre cette position. "Je me suis pincé pour voir si c'était réel. Le classement Billboard est quelque chose que je connais bien, j'en écoutais toutes les chansons quand j'étais petit", a affirmé Suga en conférence de presse. Plusieurs fois primé aux MTV Video Music Awards la semaine dernière, la prochaine étape pour BTS est celle des Grammy, où le groupe devrait encore être récompensé. Les septe membres le disent eux-même, ils sont en train d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de la K-pop. Et même de l'industrie musicale tout entière.

Décidément, le groupe sud-coréen n’en finit pas de faire parler de lui. Chaque nouvelle sortie fait office d’événement mondial. Il continue de creuser sévèrement l’écart avec les autres artistes. BTS est désormais dans une catégorie à part où il est le seul à pouvoir battre ses records et rattraper ses chiffres vertigineux. Leur chanson “Dynamite” est entrée pour la première fois à la première place du Billboard, avec plus de 33 millions d’écoutes en streaming aux USA et plus de 300 000 singles vendus. Le 21 août, le clip avait aussi explosé le record de la vidéo la plus vue en 24 heures sur YouTube.