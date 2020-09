Quentin Mosimann est là, à Bruxelles. Il a fait le déplacement, pour parler de ses projets et de cette année 2020 qui change tout pour lui. Les cheveux sont courts, comme la barbe et la moustache. Quant aux traits, ils sont quelque peu tendus. Lorsqu’on lui demande comment il va, il répond "Ça va…". Comme par réflexe. Parce qu’en réalité, l’angoisse. Après six mois de Covid, la peur s’est installée. "Je vis avec les dates en club et les festivals. Or depuis le mois de mars, il n’y a plus rien. Être à zéro recette financière, c’est violent. Ça ne m’est jamais arrivé, dit-il. Les revenus des droits d’auteur, c’est juste un petit plus car les grands de ce métier m’ont appris à ne pas considérer que cet argent était dû. Comme je suis un joueur, j’aime prendre des risques et je ne suis donc pas très économe. J’ai tout investi dans mon projet et là, j’ai peur."

Cela vous tombe dessus l’année où vous décidez de tout changer dans votre vie si l’on en croit le premier EP d’Outside of the Box qui est sorti en juin…