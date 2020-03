Dans une actualité assez peu réjouissante, voici une nouvelle qui fait du bien.

Oxmo Puccino, le rappeur franco-malien de 45 ans, vient d’offrir les droits de sa chanson "Tendrement" à la Maison des femmes de Saint-Denis, afin d’aider les femmes victimes de violence. "La violence en général me touche et celle faite aux femmes tout particulièrement , a-t-il expliqué à l’AFP. J’ai découvert récemment l’existence de la Maison des femmes, dont le travail devrait être beaucoup plus connu." P.L.