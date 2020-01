Le chanteur de Black Sabbath cumule les problèmes de santé.

L’artiste de 71 ans vit une année éprouvante. Lors de son passage dans l’émission télévisée Good Morning America sur la chaîne ABC, il révèle être atteint de la maladie de Parkinson Stade 2. "Il y a tellement de types différents de Parkinson. Ce n'est pas du tout une condamnation à mort, mais cela affecte certains nerfs de votre corps", a précisé sa femme, Sharon Osbourne, présente à ses côtés. Le chanteur de heavy métal a confié que tout cela est très compliqué pour eux.

Lors de son dernier concert en janvier 2019, il a été victime d’une mauvaise chute, ce qui l’a amené à subir plusieurs opérations. Il venait de se remettre d’une pneumonie. C’est par la suite que la maladie de Parkinson a été diagnostiquée. Avec tous ces problèmes de santé, Ozzy Osbourne avait été contraint d’annuler toute sa tournée l’année dernière. Celle-ci a été reprogrammée à partir du mois de mai prochain et le chanteur annonce est prêt à repartir travailler, malgré tout. "Je hais laisser tomber les gens et ne pas assumer mon job. Et quand je vois ma femme partir bosser, mes enfants aller au boulot, et que tout le monde essaie de m’aider, ça me déprime parce que je ne sais plus aider ma famille. Mais vous savez, je vais bien mieux aujourd’hui qu’il y a un an. Je pense que j’étais véritablement en état de choc."





Le chanteur a d’ailleurs pas mal de projets à venir ces prochains mois, comme la sortie d’un nouvel album, baptisé Ordinary Man. La sortie est prévue pour le 21 février prochain. Celui-ci comporte un duo détonant avec son ami de longue date, Elton John. Il est également accompagné par le guitariste Slash et le bassiste Duff McKagan de Guns N’Roses, sur le titre "Straight to Hell". Chad Smith des Red Hot Chili Peppers sera aussi présent sur l’opus. En septembre dernier, le musicien avait collaboré avec Post Malone sur Hollywood’s Bleeding.

Un documentaire centré sur sa vie est également dans les tuyaux. The Nine Lives of Ozzy Osbourne sera présenté pour la première fois au festival South by Southwest qui se déroulera en mars prochain au Texas.