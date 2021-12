Martin Charlier dit Kiki l’innocent et Pablo Andres : ils se souviennent… mais ne seraient-ils pas aussi devenus les héritiers de l'hymne des Diables Rouges?

Le Grand Jojo s’en est donc allé et avec lui un peu de cette Belgique à nulle autre pareille que nous envient tant de nos voisins. L’image d’un pays où tout est possible, de la manière parfois la plus ubuesque qui soit, sans prise de tête, dans une ambiance de fête au village qui pourrait passer pour de la ringardise mais qui, bien au contraire, nous démarque certainement des autres peuples. En tout cas dans cette Europe occidentale qui est la nôtre. Que l’on se rassure cependant, la relève est assurée, même si on ne remplace pas comme ça, au pied levé, une icône comme l’était “Lange Jojo”. Si Claude Barzotti nous confiait pourtant qu’il ne savait pas “qui pourra remplacer Le Grand Jojo”, certains observateurs, eux, avaient déjà leur petite idée, du moins, dans le milieu du ballon rond. Si Stromae, dans un style complètement différent avec “Ta Fête”, Damso et son hymne des Diables Rouges si polémique ou encore Lou Deprijck, avec “Come on Belgium” et “Davaii Belgia” avaient déjà tenté l’expérience, elles s’étaient toutes soldées par un succès mitigé. Qui seraient donc les dignes héritiers, successeurs des hymnes footballistiques du Grand Jojo que sont “E Viva Mexico”, “Anderlecht Champions”, “Viva Brasil”, “Vive la Belgique”, “Goal, Goal, Goal” ? Quand on voit les derniers hymnes des Diables Rouges chantés par les humoristes Pablo Andres (en duo avec Roméo Elvis sur “Allez les Diables !”) ou Martin Charlier (“On va gagner”), n’est-ce pas de ce côté qu’il faut porter le regard ?

nous confiait cette semaine Pablo Andres, fortement touché par la disparition du Grand Jojo.