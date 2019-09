Les tickets pour les deux prestations à Bruxelles de Nick Cave en janvier prochain se sont vendus en 15 minutes après la remise en service du système de ventes de Bozar, tombé en panne dès l'ouverture des ventes, vendredi matin, face à l'afflux des demandes.

Près de 4.000 places étaient disponibles pour les deux soirées intitulées "Conversations with Nick Cave", les 30 et 31 janvier prochains.

Les ventes avaient débuté à 11h00, mais le site n'avait pas résisté à la ruée des fans qui se sont précipités sur les tickets, paralysant tant les ventes en ligne que physiques au guichet de Bozar.

Il aura fallu plus d'une heure pour relancer le système qui, une fois rétabli, a dû faire face à un nouvel assaut. "Tous les tickets ont été réservés en un quart d'heure et les paiements effectués dans l'heure, de sorte que nous n'avons plus aucune place disponible", a indiqué la porte-parole de Bozar.

L'artiste australien Nick Cave, leader du groupe de rock "Nick Cave and the Bad Seeds", sera à Bruxelles les 30 et 31 janvier prochains dans le cadre de sa tournée intitulée "Conversations with Nick Cave". L'auteur, compositeur et interprète y répondra aux questions du public et jouera plusieurs morceaux de son répertoire au piano.