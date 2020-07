The Monkees, Jackson Five, New Kids On The Block, Backstreet Boys… À chaque décennie son boys band. Alors que One Direction vient tout juste de fêter ses dix ans, le groupe sud-coréen BTS explose tous les records aujourd’hui. Têtes bien coiffées, tenues synchronisées, chorégraphies aiguisées, harmonies soignées… Dans l’inconscient collectif, les boys bands sont souvent rattachés à une image lisse et stéréotypée. Et pourtant, il semble difficile d’expliquer ce que ce terme enveloppe concrètement.

Si la définition reste floue, quelques qualités sont communément admises dans la culture populaire. "Les boys bands sont des groupes de jeunes hommes beaux qui chantent et dansent bien ensemble, principalement pour un public jeune et féminin. Ils sont réunis soit par un homme d’affaires (Maurice Starr dans le cas de New Kids on the Block, Lou Pearlman avec *NSYNC et les Backstreet Boys, Simon Cowell avec One Direction) ou à la télévision", détaille Maria Sherman, autrice de Larger Than Life : A History of Boy Bands from NKOTB to BTS (Hachette, disponible le 27 août).

(...)