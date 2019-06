Musique Ils sont ou ont été sportifs de haut niveau, comédiens ou jet-setteurs, les voici désormais aux platines ou guitare à la main à l’affiche des grands rendez-vous de l’été.

Ca y est, l’été des festivals bat son plein. Depuis quelques jours, les décibels ont envahi jusqu’aux contrées les plus reculées du royaume pour ne s’estomper qu’en septembre. Après le premier grand rendez-vous de la saison, le Graspop qui a comblé les métalleux en tous genres à Dessel, c’est désormais sur la plaine de Werchter que déferlent les hordes d’artistes et de fans.

Jeudi, en fin d’après-midi, dans la foule massée devant la "petite" scène du KClub, des curieux sont venus découvrir Raleigh Ritchie, un artiste britannique sans grand fait de gloire apparent. Pourtant, dès les premières minutes, certains dans la masse s’interrogent : "Mais je connais ce gars !" "Ah bon ?, s’étonne son voisin. Il jouait dans un autre groupe avant ?" "Non non non, je suis sûr de l’avoir vu à la télévision…" "Ça y est, ça me revient, s’écrie-t-il subitement. C’était dans Games of Throne ! C’est Ver Gris ! C’est bien lui, je le reconnais." Ver Gris, c’est le personnage qu’incarnait Jacob Anderson dans la série de tous les superlatifs. Il commandait les Immaculés, cette armée d’eunuques au service de Daenerys.

(...)