Pas d'annulation en vue pour le Ronquières Festival Le Ronquières festival aura bien lieu cette année malgré les changements apportés par le dernier comité de concertation, ont annoncé vendredi les organisateurs. Ces changements ont en revanche entrainé l'annulation du Pukkelpop.

Lors du dernier comité de concertation, le gouvernement a annoncé la mise en place, à partir du 13 août, du "Covid safe ticket". Ce pass sanitaire permettra l'accès aux événements de plus de 1.500 personnes. Pour l'obtenir, il faudra être entièrement vacciné depuis plus de deux semaines, présenter un certificat de rétablissement ou un test PCR négatif datant de 48 heures au maximum. Auparavant, ce délai était de 72 heures. Selon le cabinet du ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, il sera également possible de fonctionner avec des tests antigéniques valables 24 heures. C'est le raccourcissement du délai pour les tests PCR qui a entrainé l'annulation du Pukkelpop, le festival se déroulant sur une période excédant 48h. Le Ronquières festival, lui, s'étend sur deux jours et n'est donc pas impacté.