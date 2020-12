Ce 31 décembre signera la fin d'une année particulière marquée par la pandémie de coronavirus à travers le monde. Si l'on espère que 2021 sera synonyme de renouveau et que le Covid 19 sera bientôt derrière nous, actuellement le nombre de nouvelles contaminations reste élevé. Si bien que le gouvernement a décidé de maintenir le couvre-feu le soir du 31 décembre et de limiter à une personne le nombre d'invité par foyer. Ainsi, le festival Tomorrowland a décidé de lancer un festival numérique pour le soir du réveillon, une manière de faire la fête tout en restant chez soi et en respectant les règles sanitaires. Cette soirée pas comme les autres débutera à 20h00 heure locale dans les 27 fuseaux horaires de la planète et ce jusque 3h du matin.

Au total, plus de 25 artistes internationaux se produiront sur 4 scènes (chacune représentant un monde magique) dans la toute nouvelle salle de divertissement numérique NAOZ. Des DJ comme David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo ou encore Duck Sauce s'y produiront. Le festival, Tomorrowland 31.12.2020, recourt une nouvelle fois au meilleur de la technologie mondiale en matière de conception 3D, de production vidéo et d’effets spéciaux pour offrir une expérience spectaculaire aux internautes depuis leur ordinateur.

Pour tous les intéressés, la vente des billets débutera le mardi 17 novembre à 17h00 sur le site de tomorrowland.