Les promoteurs de concerts tirent la sonnette d’alarme et les grands événements ne devraient revoir le jour avant l’été 2021.

Reportés une fois, deux fois, trois fois… Les concerts subissent de plein fouet les effets de la crise. Ceux de ces cinq derniers mois ont d’abord été déplacés à l’automne avant d’être reprogrammés l’année prochaine. C’est le cas pour Harry Styles, Billie Eilish, Dua Lipa ou encore Zucchero en Belgique. Il est actuellement difficile pour les organisateurs de voir plus loin que la semaine suivante. La situation instable empêche d’établir des plans concrets et d’obtenir une vision globale de la reprise des affaires. Comment s’avancer lorsque les mesures issues du gouvernement autour de la limitation du public peuvent encore être modifiées ou les frontières à nouveau fermées ? Les tourneurs l’affirment : ils sont dans le flou le plus total.



(...)