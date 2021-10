Pascal Obispo était de passage à Bruxelles ce mardi 19 octobre, pour parler de France, son album à paraître sur support physique le 29 octobre, composé des chansons qu’il avait écrit pour France Gall à la fin des années 90 mais qu’elle avait décliné. Les maquettes “traînaient” sur un disque dur. À la réécoute, il a jugé qu’elles méritaient bien mieux, même si elles datent aujourd’hui d’il y a 24 ans. L’occasion était belle de l’interroger sur la foisonnante actualité musicale du moment, en particulier pour nous en Belgique, avec le retour acté de Stromae et celui annoncé d’Angèle.

“Angèle, il faut attendre le deuxième album. Toujours, insiste-t-il. Clara Luciani a passé l’examen du deuxième album, Angèle doit encore franchir ce cap. La pauvre, elle doit avoir une putain de pression.” Et il lui glisse un conseil : “Si au lieu de chercher à faire un numéro 1 mondial, tu aimes ce que tu fais et que c’est sincère, ça plaira. La sincérité et la vérité plaisent avant l’efficacité d’une chanson ou d’un refrain.”

S’agissant de Stromae, celui-ci a déjà passé le cap du deuxième album. Et de quelle manière ! Racine carrée s’est vendu à plus de 5,6 millions d’exemplaires dans le monde. Le retour du Bruxellois, quasiment disparu des écrans de radar depuis six ans, Pascal Obispo l’attendait avec impatience. “Je n’ai pas été déçu, dit-il. ‘Santé’, c’est du Stromae. Dans la manière et dans le texte aussi.” Et d’ajouter : “Je trouve que Paul (Van Haver, son nom à l’état civil, NdlR.) chante merveilleusement bien. Presque mieux qu’avant. On a l’impression que c’est la même chose mais il y a quelque chose de différent dans sa voix, dans le grain. Il y a évidemment un peu plus de maturité, c’est intéressant.”





“J’ai du mal à dire quelque chose de négatif sur ce garçon, explique-t-il. Parce qu’il est dans sa propre tradition et celle de ses influences, qu’elles soient musicales ou d’écriture. On entend le Grand Jacques (Brel, NdlR.) ? Et alors ? Moi je fais un album qui s’appelle France et je n’ai pas de souci avec l’héritage. Nous avons tous un ADN culturel. Celui qui touche à la musique est fait des chansons qu’on entend puis de celles qu’on écoute par après. Ça s’arrête entre 27 et 30 ans. Ensuite, il n’est plus que question de rapports à ce qu’on a écouté. Je lui souhaite bonne route. De toute façon, les gens qui ont du talent, cette lumière au-dessus d’eux, ont ceci de fantastique qu’ils vont nous faire du bien longtemps. Ce sera le cas de Stromae.”