Cette première semaine de février, Pascal Obispo a fait le déplacement à Bruxelles. Il est l’un des rares artistes à encore prendre le temps de venir en chair et en os, ce qui est tout à son honneur.

S’il est venu jusqu’à nous, c’est parce qu’il aime notre capitale. “C’est toujours un moment plaisant d’être à Bruxelles parce qu’on retrouve des gens qui contribuent à fabriquer des lives fantastiques, souligne-t-il. C’est le cas de celui de Capitain Samouraï Flower qui est le dernier que je propose sur mon appli Obispo All Access. Ce concert était inédit jusqu’ici. Il est important d’enregistrer les concerts dans des salles où il se passe quelque chose. Comme on ne les enregistre en général qu’une seule fois et il est essentiel de capter une représentation qui ne donne pas une image un peu terne de la tournée. On sait qu’en venant à Bruxelles, c’est toujours la fête. En enregistrant ici, on a l’assurance.” Mais aussi parce qu’il est venu dévoiler les coulisses d’Obispo All Access, cette appli inattendue et originale qu’il a sorti de son chapeau en tout début d’année.

On y trouve tout ce que Pascal Obispo a déjà produit. Mais aussi ce qu’il crée en ce moment, des albums et des titres inédits, des documentaires, des entretiens, notamment avec Benjamin Biolay, des séries animées et même une bande dessinée. Tout cela pour 5,99 euros par mois. C’est également là que ses futurs projets seront dévoilés. Bref, tout Obispo se trouve sur All Access, une réalisation dont le chanteur n’est pas peu fier et qui, il l’espère, est de nature à quelque peu faire bouger les choses dans l’univers de l’industrie musicale.

Voici l’interview intégrale et en vidéo de ce qu’il a confié à la DH ce vendredi 5 février.

Des t-shirts signés et customisés par Pascal Obispo sont à gagner

Pascal Obispo a profité de son passage dans les locaux de la DH pour signer quelques t-shirts. Chaque exemplaire a été customisé de manière unique par le chanteur. Il y en a huit. Pour les gagner, rendez-vous sur le site de la DH en suivant ce lien : https://bit.ly/3tvAuWp