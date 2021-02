Pascal Obispo l'affirme: "J'ai acheté ma liberté, je suis mon propre mécène" MusiqueInterview Charles Van Dievort © DEMOULIN BERNARD

Le 8 janvier dernier, Pascal Obispo surprenait tout le monde avec Obispo All Access, une appli disponible sur iOS et Android d’un genre nouveau. Pour 5,99 euros par mois, ses abonnés peuvent avoir accès à toute sa création passée, présente et à venir. Il lève le voile sur ce qui l'a conduit à cette démarche synonyme de liberté totale.