Merci infiniment pour tous vos messages qui me vont droit au cœur. Voici le mien pour vous rassurer sur mon état de santé, bien meilleur qu’hier." C’est par ces mots sur sa page Instagram que Pascal Obispo a tenu à rassurer ses fans après le malaise fait sur scène et qui l’a conduit à être hospitalisé. "Je suis profondément désolé pour ce concert et ces retrouvailles manquées hier soir à Toulouse avec @100pour100radio mais je n’ai pas dit mon dernier mot."

Ce n’est pas une surprise, et il le dit lui-même dans son message, il n’est pas homme à renoncer et il refera le concert en question. Cependant, ses fans devront se montrer patients. Car il a aussi annulé ses autres prestations prévues cette semaine. "À l’heure où je vous parle, mon état ne le permet pas", écrit-il. Ses médecins lui ont prescrit un repos forcé. Il espère néanmoins être de la partie samedi, pour le Téléthon, un rendez-vous qui lui tient beaucoup à cœur.

Cela fait des mois que le chanteur ne se ménage pas. Depuis sa dernière visite à La DH, fin octobre, pour la présentation de son album France. Hyperactif depuis la mise en ligne de l’application All Access qui regroupe toutes ses créations, il nous avait confié avoir mis en ligne 15 albums en 9 mois et travailler actuellement sur une dizaine d’autres projets, dont un album Unplugged, du jazz, du flamenco, de la poésie.