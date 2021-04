En revanche, fait-il savoir, les festivals de l’été sont maintenus, jusqu'à nouvel ordre, et il donne rendez-vous à son public pour une tournée acoustique à venir au mois de septembre. "Je viens chez vous, comme vous êtes venus chez moi pendant tous les "Stand Up At Home". Vous êtes venus très nombreux jusqu'à mon salon, c'est moi qui vais venir vous retrouver dans les villes dans une formule beaucoup plus intime, une formule acoustique, de proximité."

De quoi mettre du baume au coeur des fans hyper déçus même si certains auront bien du mal à digérer le concert qu'ils attendaient temps. Lors d'une précédente étape à Forest National, dans le cadre de la tournée annulée, le public belge avait réservé un accueil cinq étoiles à son artiste préféré à l'occasion de son anniversaire. C'était le 14 mais 2019.