Après avoir rempli la salle bruxelloise à sept reprises cette année, le chanteur poursuit sur sa lancée l'an prochain.

Patrick Bruel a encore du chemin à parcourir pour rattraper Michel Sardou, le recordman des concerts donnés à Forest National (86 !), mais il s’y attaque à grandes enjambées. Si en 2017, il en totalisait 31, devancé par Chantal Goya (47), Johnny Hallyday (43) et Jean-Jacques Goldman (33), il a désormais ravi la place de ce dernier puisqu’il en a déjà aligné six cette année avant un septième programmé le 21 décembre. Tous complets, bien entendu.

© REPORTERS



Mieux, Bruel a ajouté une nouvelle date de plus à son agenda, toujours à Forest National et toujours dans le cadre de la tournée Ce soir on sort. Ce sera le 19 juin prochain. Les places seront mises en vente ce lundi 16 décembre à partir de 10 heures.

Si la retransmission en direct par TF1 du concert qu’il a donné à la Défense Arena de Paris le 7 décembre dernier n’a pas fait le plein comme espéré par la chaîne – “seulement 2,2 millions de téléspectateurs -, le public, lui, a toujours répondu présent dans les salles et ce malgré les accusations formulées à l’encontre du chanteur depuis le mois d’août. Avec ses 120 dates programmées lors de cette tournée Ce soir on sort, Patrick Bruel s’est déjà produit devant un million de spectateurs, ce qui est énorme.

Patrick Bruel en concert à Forest National le 21 décembre (complet) et le 19 juin 2020. Infos et rés. : www.fnac.be, www.next-step.be et autres points de vente habituels.