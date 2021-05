Chose promise, chose due, Patrick Bruel a annoncé les dates de la tournée acoustique qui succède à son tour "Ce soir on sort" dont le final prévu ce mois-ci et en juin a été annulé en raison de la pandémie. C’est la mort dans l’âme que le chanteur avait été contraint, après plusieurs reports, de faire savoir qu’il ne pouvait pas honorer les concerts restants, dont celui qu’il devait donner à Forest National le 13 juin.

En lieu et place, il s’était engagé à proposer une tournée intimiste, en acoustique. Et vis-à-vis de ses fans, il n’est pas homme à ne pas tenir sa parole. “Et voilà le (re) Tour !, peut-on sur sa page Instagram. Prêts à repartir pour ce moment qu’on essayera de rendre unique… Ça m’a, nous a tellement manqué… Hâte.”





Sobrement intitulée “Patrick Bruel en acoustique”, cette tournée compte près de 60 dates réparties sur les mois de septembre à décembre. Le coup d’envoi sera donné à Courbevoie le 18 septembre. Le chanteur fera étape au Cirque Royal de Bruxelles les 24, 25 et 26 novembre. Et au Forum de Liège le 27. Tout cela prendra fin au Casino de Paris du 18 au 23 décembre.

Patrick Bruel est dans les starting-blocks et impatient de retrouver son public explique-t-il dans une vidéo postée depuis le centre de wellness Sha, sur les bords de la Méditerranée. “Merci beaucoup pour vos incroyables réactions après l’annonce de cette tournée et de ses dates. je suis très ému et touché.” Il est désolé en revanche pour les villes qui ne font pas partie du planning. “C’est indépendant de ma volonté. C’est une question de disponibilité de salles puisque beaucoup d’artistes repartent (sur la route) en même temps. On essayera d’arranger cela en temps voulu.”





Le chanteur en profite aussi pour annoncer la sortie du film Villa Caprice dans lequel il joue. Il sortira en salle en France le 16 juin. “Je ne pensais jamais prononcer cette phrase, quel bonheur.”





Les places pour la nouvelle tournée seront mises en vente ce vendredi 7 mai à partir de 10 heures du matin.