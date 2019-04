"Ce soir, les trois quarts du public viennent de Wallonie", nous lance une restauratrice installée à quelques encablures de Forest National (Bruxelles). "La salle nous communique ses données pour que nous puissions adapter le menu. On peut aussi vous dire qu’il y a 80 % de femmes."L’information est précieuse, la surprise modérée. Pas besoin d’avoir fait une thèse en statistiques pour savoir que le public de Bruel est très majoritairement féminin. À 59 ans, Patrick reste l’archétype du séducteur sensible, sentimental et accessible dont raffolent ces dames. Le bon père de famille à l’insatiable quête d’affection, qui déclenche encore - près de trente ans après ses débuts - d’impressionnantes scènes d’hystérie collective.

Le jeudi 28 mars, première des cinq dates programmées à Forest National en 2019 - celle des 14, 15 et 16 mai sont complètes. S’y est ajoutée celle du 28 novembre, sans oublier les Francos de Spa le 20 juillet ! -, force est de constater que la légende Bruel n’a en rien subi le poids des années. L’homme fait l’objet d’une authentique idolâtrie, et répond parfaitement à cette ferveur en livrant un concert visuellement impressionnant de 2 h 30, où ses classiques se mêlent naturellement à l’intégralité de son petit dernier, Ce soir on sort. Rencontre en tête-à-tête, quelques heures après sa sortie de scène.

On était à nouveau dans le "Bruelmania" hier soir. Après 30 ans, ça vous affecte encore ?

"Oui, je ne sors pas complètement indemne d’un concert comme celui-ci, il passe par beaucoup trop de registres émotionnels. Tout ce que je reçois est colossal, mais je ne peux pas l’attraper ni le toucher. Si je veux essayer de le garder, je dois le rationaliser. J’ai donc pour habitude de rester au moins un quart d’heure seul, dans ma loge, après le spectacle, pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer."

Votre public semble particulièrement fidèle, comment entretenez-vous ce lien affectif particulier ?