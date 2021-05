Pour le retour des concerts après le tunnel du Covid, le chanteur joue les père Noël. Il se produira à 7 reprises en Belgique. Et un nouvel album arrive cet automne.

Patrick Bruel est un cachottier. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a dévoilé son nouveau single, "À la santé des gens que j’aime". Un titre diablement efficace, une valse qui fédère à travers laquelle le chanteur évoque celles et ceux qui lui tiennent à cœur, comme ces moments passés et présents qui forgent chacun de nous. Le titre annonce un album à paraître à l’automne, le premier depuis Ce soir on sort sorti en 2018.

Une actualité qui s’ajoute à celle très chargée à venir pour lui. Il sera sur grand écran avec Villa Caprice dès ce 9 juin, puis sept fois sur scène chez nous. En formule acoustique et intime à quatre reprises au Cirque royal de Bruxelles et deux fois au Forum de Liège. Avant une date unique en 2022, à Forest National. "On a tellement attendu et été déçu à chaque report. J’attends beaucoup de cette tournée acoustique parce que c’est le prolongement des Stand-up @Home, les spectacles que j’ai fait depuis la maison sur Facebook pendant le confinement. Ça a tissé encore plus de liens avec les gens et je suis heureux de pouvoir prolonger ce moment. Et le 21 mars 2022, nous reprogrammons ce concert du 19 juin à Forest National. Ce sera une date unique."