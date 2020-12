"Chaque année, Viva For Life me convie et ça me flatte car c’est une cause magnifique", nous confie Patrick Bruel qui sera notamment l’invité virtuel du Grand Show des Associés, ce soir sur la Une. "L’équipe met beaucoup de sourires, de couleurs et de bonne humeur dans leur action. Il y a beaucoup d’amusement. Je le refais cette fois mais avec un concept différent, inspiré du stand-up at home que je faisais durant le confinement sur mes réseaux sociaux. On va lancer le principe de la chanson à la demande. On va innover ! "

En cette période pandémique (il avait lui-même contracté la Covid-19), votre live "Ce soir… ensemble" n’aura jamais aussi bien porté son nom…

(...)