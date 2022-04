"C’était un rendez-vous qui aurait dû avoir lieu il y a deux ans mais avec ce que nous avons vécu toutes et tous, cela a été reporté, nous confie d’emblée Patrick Fiori qui sera ce 27 avril à la Cathédrale Notre Dame de Huy, le lendemain à la Cathédrale Saint Aubain à Namur, le 31 mai à la Basilique Nationale de Koekelberg avant d’être le 1er juin à Sainte Gertrude de Nivelles, le 2 juin en la Collégiale Notre-Dame de Dinant et enfin le 3 juin en l’Église Saint Martin d’Arlon (il est possible que d’autres dates se rajoutent encore d’ici là). "Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous."

L’envie du chanteur de 52 ans, célèbre coach à The Voice Kids et The Voice all star s, de chanter dans les églises et cathédrales " vient du fait que j’adore la diversification. Juste chanter, c’est déjà pas mal mais je trouve que le souhait d’avoir envie de faire autre chose dans la vie… moi, j’aime bien ça. Quand on est venu me chercher pour cette tournée ‘Version originale’, cela m’a paru familier. Dans ma famille déjà, dans ma Corse, il y a des choses assez similaires avec mon vécu. Chanter dans les églises est une pratique assez courante chez nous comme d’aller chanter pour des événements, baptêmes, mariages et enterrements. On passe prendre les copains dans les villages et on va chanter."

(...)