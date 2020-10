Le chanteur français est de retour avec un onzième album, Un air de famille.

L’artiste français est décidément sur tous les fronts ces derniers temps. Après avoir clôturé la sixième saison de The Voice Kids, publié son premier livre pour enfants (Zino déménage), tourné dans un téléfilm, voilà qu’il est de retour avec un onzième album. Un air de famille se présente comme un opus généreux, authentique et bienveillant où Patrick Fiori y conte ses histoires, celles terminées, celles frémissantes, celles attendues. Il y prend la forme d’un passeur de relais, désireux de mettre en avant la jeune génération. Il retrouve son compagnon de route Jean-Jacques Goldman, présent sur la majorité de ses disques, partage enfin un duo avec Florent Pagny et rend hommage à son amitié avec Soprano.

(...)