Paul McCartney par ci, Paul McCartney par là.

Depuis la sortie de son album Egypt Station l’an dernier, il est sur tous les fronts. On l’a vu en concert surprise dans un pub à Liverpool, avec James Corden dans Carpool Karaoke ou via les rééditions des albums des Beatles (le double blanc en 2018 et Abbey Road tout prochainement). Le 17 octobre arrive également un imposant livre de 200 pages (Paul McCartney Yesterday and Today) signé François Plassat et jeudi, à Londres, le bassiste des Beatles était de la fête, entouré de deux de ses filles, Mary et Stella, pour le lancement de l’ouvrage Linda McCartney : The Polaroid Diaries, un ouvrage consacré à sa défunte épouse. Et il se dit qu’il travaille actuellement à l’écriture d’une comédie musicale basée sur le film It’s a Wonderful Life de Frank Capra. En vieux filou du showbiz qu’il est, Sir McCartney sait comment surfer sur la vague. Même à 77 ans passés.