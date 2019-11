"Paul McCartney revient à Werchter", a annoncé Live Nation, sans fournir de détail sur la page Facebook du festival TW Classic.

Les informations sur les dates et l'ouverture de la billetterie ne seront dévoilées que lundi. Un concert du Britannique Paul McCartney (77) à Werchter ferait partie de sa tournée "Freshen Up" démarrée à Québec en septembre 2018. Le chanteur-compositeur, ancien membre des Beatles, doit poursuivre cette tournée en mai et juin en Europe, avec des dates déjà prévues en France, Italie et Royaume-Uni. Toutefois, le site internet du musicien ne fait pas encore mention de TW Classic en Belgique.

Plus tôt dans la semaine, il avait été confirmé que Live Nation comptait organiser le festival TW Classic le dimanche 21 juin à Werchter. Comme l'évènement se tiendrait alors au lendemain de Werchter Boutique, prévu le 20 juin avec Taylor Swift, et avant les festivals Rock Werchter du 2 au 5 juillet et Werchter Boutique Pop-up (avec Billie Eilish) le 19 juillet, une approbation formelle des communes concernées doit être délivrée pour qu'une journée supplémentaire de festivités soit prévue sur la plaine.