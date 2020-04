C’est un coup dur pour les fans de Pearl Jam mais aussi pour Rock Werchter. Le groupe qui vient de sortir son album, le très bon Gigaton, a annoncé reporter la tournée qui devait l’accompagner.

En cause : la pandémie de Covid-19. "Nous avons toujours et allons continuer à avoir comme priorité la sécurité et le bien-être de nos fans", a dit le chanteur Eddie Vedder sur les réseaux sociaux. Ce report ne fait pas les affaires de Rock Werchter qui avait fait de Pearl Jam une des têtes d’affiche. De quoi fragiliser un peu plus la tenue de cette grande messe chez nous. CVD.