D'ici la fin de l'année, Genesis doit repartir en tournée. Avec Nicholas Collins à la batterie, son père n'étant plus capable de jouer de cet instrument. "C'est très frustrant, a-t-il déclaré dans une rare interview à la BBC. J'aimerais jouer (avec son fils), mais je peux à peine tenir une baguette avec cette main (la gauche), donc, certaines choses physiques me posent problème."

Il a ainsi reconnu avoir été opéré du dos, et souffrir d'un "foot drop", un pied qui traîne et rend difficile la marche. Il ne se déplace d'ailleurs plus qu'avec une canne, ou en chaise roulante, comme on l'a vu dernièrement. A demi-mots, il a aussi laissé entendre que ce serait sa dernière apparition en tournée. "Nous sommes tous des hommes âgés et je pense que dans une certaine mesure, oui, il est probablement temps d'arrêter d'en discuter. De manière générale, je ne sais pas si je veux encore prendre la route."

The Last Domino ? Tour 2021, qui doit débuter le 20 septembre à Birmingham et s'achever le 16 décembre à Boston, sans passer par la Belgique, pourrait donc bien être l'ultime de Genesis.