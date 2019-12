Le plus gros succès francophone dans le monde depuis 2015 (plus d’1 million de spectateurs dans 50 pays), Piaf! le spectacle débarque en Belgique.

Une bonne fée s’est penchée sur mon berceau à ma naissance", sourit l’interprète française Anne Carrere, qui sera ce vendredi à Mons avec Piaf! le spectacle. "En même temps, il n’y a pas de hasard sans travail. J’ai commencé les cours de chant à 12 ans et je n’ai jamais cessé de bosser depuis, tout en touchant à tout pour être la plus polyvalente possible."

Adoubée par les proches d’Edith Piaf comme Ginou Richer (sa secrétaire particulière), Germaine Ricord (son amie) et surtout Charles Dumont (son compositeur), Anne Carrere ne connaissait pourtant rien à l’univers et à l’histoire de celle qu’on surnomme la Môme. "Juste ses chansons comme ‘La Vie en rose’ que j’interprétais en ouverture de bal pour des mariages. Mais Germaine et Bernard disent que je leur fais penser à elle quand je parle. Un côté spontané, naturel et franc en commun avec elle." La jeune chanteuse de 34 ans possède des traits de Piaf dans son tempérament sans pourtant jamais l’avoir vue ou connue. "Je ne parle toutefois jamais d’imitation ni d’incarnation, insiste celle qui s’est simplement rapprochée des lieux (Pigalle, etc.) dont elle parle pour vivre ses chansons. Je ne suis pas imitatrice et je n’ai jamais essayé de lui ressembler. Je ne veux surtout pas être elle car il n’y en a qu’une ! J’ai plutôt pris le parti de la chanter avec mon âme et mon histoire. Je ne suis pas capable d’imiter. La seule chose que j’ai pris d’elle, ce sont ses gestes pour le petit clin d’œil et les ‘r’ roulés pour l’interprétation." L’artiste intemporelle lui offre ainsi un succès colossal à l’étranger mais moins chez elle. "Oui, c’est vrai, c’est un peu le monde à l’envers (sourire) ! Même si ce succès nous réconcilie tout doucement avec la France de Piaf."

Piaf !, le spectacle ce 13 décembre à Mons et le 5 décembre 2020 à Bruxelles.