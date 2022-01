Vous le lirez partout : Pierre de Maere est la nouvelle sensation pop venue de Belgique. Avec sa coupe au bol, ses tailleurs sortis tout droit d’un défilé Gucci et son visage de mannequin, le jeune artiste ne doit pas en faire beaucoup pour marquer rapidement les esprits. Tout comme sa musique : une pop ultra efficace, pile dans l’air du temps, tout en gardant une certaine singularité, avec cette manière si particulière de rouler les "R". Le look et l’image font partie intégrante du projet musical de Pierre de Maere. Il s’imaginait d’ailleurs encore photographe de mode il y a deux ans et s’était même inscrit aux Beaux-Arts à Anvers. Jusqu’au jour où il est tombé amoureux.

"À ce moment-là, je me suis dit que la musique était quand même plus séduisante que la photo de mode dont tout le monde se fiche. Alors j’ai écrit un morceau en anglais, "Judas", que j’ai publié sur les plateformes. Très vite, grâce aux playlists, j’ai pu atteindre les 20 000 écoutes. Ça devenait concret. Ça m’a encouragé." La composition, il a déjà pu y toucher dès ses 11 ans en découvrant le logiciel GarageBand installé sur son Ipod Touch. Pendant quelques années, Pierre publie des chansons dans un anglais très approximatif et partage des clips tournés en Bretagne sur YouTube, sous le nom de Cheap. "J’étais encore simple à cette époque-là", plaisante-t-il.